Norjalainen yhtiö ostaa Pilke päiväkodit

Norjalainen varhaiskasvatuksen perheyritys Läringsverkstedet AS ostaa Pilke päiväkodit Oy:n.

Pilkkeellä on Suomessa 146 yksityistä päiväkotia, joista yksi, luontopäiväkoti Kuutti, Joutsenossa.

Pilke päiväkodit Oy:n toimitusjohtajan Minna Martikaisen mukaan kauppa ei vaikuta Pilkkeen toimintatapoihin eikä aiheuta henkilöstömuutoksia. Pilkkeen nimi ja brändi säilyvät ennallaan.

Läringsverkstedet AS on Pohjoismaiden suurin yksityinen varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaja, jolla on toimintaa Norjan ja Ruotsin ohella Saksassa, Latviassa ja Dubaissa.

Pilkkeen pääomistaja on vuodesta 2012 lähtien ollut kotimainen pääomasijoittaja Korona Invest Oy, joka luopuu omistuksestaan yrityskaupan yhteydessä. Korona Investin omistuksen aikana Pilkkeen liikevaihto on noussut 1,5 miljoonasta lähes sataan miljoonaan euroon.

Kaupan on määrä astua voimaan kuluvan vuoden aikana.