Yhdyskuntatekniikkaa 6,8 miljoonalla eurolla

Kaupungin yhdyskuntatekniikkaan mielitään käyttää ensi vuonna 6,8 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntatekniikan työohjelman määrärahasta liikenneväyliin on tarkoitus käyttää 5,8 ja loput miljoona euroa huleveden hallintaan.

Korjausvelan hoitoon lohkaistaan 1,1 miljoonaa euroa, josta osansa saavat Lintukankaalla ja Ahvenlammella saneerattavat kadut.

Keskeneräisten katujen valmiiksi rakentamiseen osoitetaan 1,45 miljoonaa euroa. Rahalle on käyttöä muun muassa Pulpilla ja Asevelikylässä.

Ulkovalaistusinvestointeihin varataan 600 000 euroa, josta osansa nielee Korvenkylän kaapeloinnin kakkosvaihe.

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt yhdyskuntatekniikan työohjelman. Määrärahasta päättää kaupunginvaltuusto hyväksyessään ensi vuoden talousarvion.