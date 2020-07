Pääkirjoitus: Marjat vaarassa jäädä luontoon

0

Suomalaisia luonnonmarjoja raaka-aineena käyttävässä teollisuudessa eletään nyt kuin tulisilla hiilillä. Leijonanosan metsämarjasadosta korjaavien thaimaalaisten poimijoiden saapuminen ajallaan Suomeen on koronaviruspandemiasta johtuen epävarmaa.

Kaupallisen marjanpoiminnan lieveilmiöistä enemmän tai vähemmän vuosittain kärsineille joutsenolaisille uutinen saattaa tuntua toivonpilkahdukselta: kenties tänä vuonna kotirauha pysyy rikkumattomana, kun liian likelle pihapiiriä ei tunkeudu marjaharavoineen heiluvia poimijoita, joiden jäljiltä on vaikea paikoin saada edes piirakkamustikoita kasaan.

Syytä pidempiaikaiseen iloon ei kuitenkaan ole. On arvioitu, että ilman thaipoimijoita marjat jäävät metsään. Tämä taas näkyy kuluttajille kaupan pakastealtaalla ja hillohyllyllä: kotimaisia marjoja ja niistä jalostettuja tuotteita voi olla talvella hankala löytää.

Jokaisen työttömän pitäisi kerätä ja myydä teollisuudelle kymmenkunta ämpärillistä marjoja.

Makuasioista on tarpeetonta kiistellä, mutta ulkomailta tuodut pakastemarjat on yleensä keitettävä toisin kuin kotimaiset marjat, joita voi lappaa ääntä kohden sellaisenaan.

Marja-alalla työskenteleviltä puolestaan uhkaavat loppua työt, jos raaka-ainepulan takia valmistettavaakaan ei ole.

Thaipoimijoiden työpanosta on vaikeaa jol-lei peräti mahdotonta korvata: asiasta hiljattain uutisoineen Ylen mukaan he keräävät yli 90 prosenttia teollisuuden käyttämistä metsämarjoista.

Työttömiä usutetaan herkästi metsään. Ylen laskelmien mukaan jokaisen työttömän pitäisi kerätä ja myydä teollisuudelle kymmenkunta ämpärillistä marjoja, jotta thaipoimijoiden mahdollisesti jättämä aukko saataisiin paikattua. Se on paljon se.

TIINA MANSIKKA