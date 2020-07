Etelä-Karjalaan 28 karhunkaatolupaa

0

Kaakkois-Suomeen on myönnetty poikkeusluvat 32 karhun metsästykselle. Vuonna 2019 Kaakkois-Suomessa kaadettiin 24 karhua.

Joutsenon, Etelä-Saimaan, Ylämaan, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden-Imatran riistanhoitoyhdistysten alueilla voi metsästää 28 karhua.

Eteläiseen Suomeen poikkeuslupia on myönnetty alueille, joissa karhukanta on vahva. Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään ylläpitämään karhun ihmisarkuutta ja säädellään kannan kokoa. Kaakkois-Suomessa tavoitteena on kannan kasvun pysäyttäminen tai hidastaminen.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Kaakkois-Suomessa on ennen syksyn metsästystä noin 235–245 yli vuoden ikäistä yksilöä ja 55 pentua.

Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa.