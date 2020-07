Joutseno-päivä venähtää päiviksi

0

Joutsenon kotiseutujuhlallisuudet venähtävät sittenkin Joutseno-päivästä -päiviksi.

Keväällä Joutseno-päivien järjestäminen oli koronavirustilanteen takia täysin avoinna, ja vielä alkukesästäkin Joutsenon kotiseutuyhdistys suunnitteli yksipäiväisen tapahtuman järjestämistä.

Tällä tietoa Joutseno-päivien vietto alkaa keskiviikkona 5. elokuuta Vesikkolasta, missä Jouko Nikamaa järjestää pihassaan vanhan ajan työnäytöksiä.

Torstaina 6.8. Eläkeliiton Joutsenon yhdistys järjestää lavatanssit Jänhiälän lavalla. Tansseja tahdittaa Väliaikainen.

Lauantaina 8.8. on pääjuhlan vuoro. Torilla pidettävässä tapahtumassa julkistetaan uusi tulentalloja sekä Joutseno-lehden lukijoiden valitsema vuoden joutsenolainen, jota voi äänestää heinäkuun loppuun asti. Äänestyksen viime vuonna voittanut muusikko Veeti Tikkanen esiintyy tilaisuudessa. Kotiseutuyhdistykseltä voi ostaa tilaisuudessa Dimitrij Belinskij’n vanhoja valokuvia esittelevää vuosikalenteria, jota on myynnissä myös K-supermarket Piranassa sekä heinäkuun viikonloppuisin avoinna olevalla Virkin salotuvalla.

Perinnejumalanpalveluksen järjestäminen sunnuntaina 9.8. on vielä avoinna.