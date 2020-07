Joutsenolainen purkuyritys suunnittelee rakennusjätteen kierrätyslaitosta Konnunsuolle

0

Kukkuroinmäen jätteenkäsittelykeskuksen naapuriin Konnunsuolle on suunnitteilla rakennusjätteen kierrätyslaitos.

Asialla on joutsenolaisten Markus Hyytisen ja Joonas Hyvättisen vuonna 2018 perustama Suomen Purkutekniikka Oy, jonka tarkoitus on vastaanottaa ja käsitellä laitoksessa niin sen omilta kuin ulkopuolisiltakin työmailta tulevaa betoni- ja tiilijätettä sekä puuta, metalleja ja sähkö- ja elektroniikkaromua.

Kierrätyslaitos on yhtiön ensimmäinen.

– Olemme aiemmin tehneet purkutöitä ja toimittaneet purkujätteen käsiteltäväksi muualle, Hyvättinen kertoo.

Osa betoni- ja tiilijätteestä on tarkoitus hyödyntää rakennusjätteiden käsittelykentän rakenteissa. Myöhemmin syntyvää kiviainesta voidaan käyttää maanrakentamisessa, puumurska toimittaa poltettavaksi energiaksi. Metallit on tarkoitus toimittaa jatkokäsiteltäväksi uusioraaka-aineeksi tai tarvemetalliksi.

Vapon entistä turvesuota

Purkutekniikka omistaa materiaalinkäsittelykentäksi kaavaillun alueen. Se sijaitsee jätekeskuksesta koilliseen ja on Vapon vanhaa turvetuotantoaluetta. Kulku tilalle tapahtuu turpeen kuljettamiseen käytettyä tietä pitkin.

Alue rajautuu Alangonmetsän yksityiseen luonnonsuojelualueeseen. Sen kohdalle on määrä muodostaa 20 metriä leveä suojapuuvyöhyke.

Lähimpään asuinrakennukseen on matkaa linnuntietä 1,6 kilometriä.

Koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa, joissa olisi määritelty maankäyttö, se on suunnittelutarvealuetta. Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan myöntämän suunnittelutarveratkaisun lisäksi materiaalinkäsittelykentän rakentaminen ja varsinainen toiminta edellyttävät ympäristölupaa, jonka lupalautakunta myönsi heinäkuun alussa.

Alueelle on suunniteltu myös meluestevallia, joka määritellään yksityiskohtaisemmin vireillä olevassa toimenpideluvassa. Hyvättisen arvion mukaan lupaprosessi venyy kesälomakauden takia syksyyn. Heti kun lupa-asiat ovat kunnossa, Purkutekniikka on valmis iskemään kuokan maahan.

Naapurissa myös suojelualue

Kukkuroinmäen keskeisimmän operaattorin, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Mika Suomalainen toivottaa uuden naapurin tervetulleeksi.

– Sehän on ihan positiivista, että alueelle keskittyy muutakin liiketoimintaa kuin meidän omamme.

Toisen naapuritilan maanomistaja vastusti ympäristöluvan myöntämistä. Hän vetosi muistutuksessaan muun muassa liito-oravaan, josta on hänen mukaansa tehty luonnonsuojelualueella ensimmäiset havainnot 2016 heti turvetuotannon loputtua.

Lupalautakunta edellyttää Purkutekniikalta kentän rakentamisvaiheessa yhteensä 60 000 euron jätevakuutta. Varsinaisen toiminnan osalta yritykseltä vaaditaan 150 000 euron vakuutta jätehuollon velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

Ympäristölupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 19. elokuuta mennessä. Suunnittelutarveratkaisun valitusosoite on Itä-Suomen hallinto-oikeus, ja valitusaika umpeutuu 30. heinäkuuta.

TIINA MANSIKKA

YMPÄRISTÖLUPA Jätemäärät* Metalli 1 800 (+ ei rautapit. metalli 200) SER 100 Puu 1 500 Betoni ja tiili 35 000 *) luvan sallima maksimi, tonnia vuodessa.