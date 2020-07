Varotoimet jatkuvat koronaviruspandemian tavoin

0

Koronavirusvarotoimet jatkuvat kuten itse pandemiakin, muistuttaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

Muistutus liittyy Eksoten joissakin yksiköissä tehtyihin havaintoihin, joiden mukaan osa vierailijoista ei välitä varotoimista lainkaan.

– Meillä on vieraillut omaisia, jotka ymmärtävät hyvin tilanteen vakavuuden, ja sitten on heitä, jotka hermostuvat ja uhmaavat ohjeita ja aiheuttavat lisätyötä yksiköissämme, hoivan ja palveluasumisen palvelupäällikkö Hanna Rönkkönen kuvaa tilannetta Eksoten tiedotteessa.

Ohjeet on tehty koko yksikön ja kaikkien siellä olevien suojaamiseksi.

Asumisen yksiköissä, vuodeosastoilla ja sairaalassa on haettu joustavia ratkaisuja omaisten ja asiakkaiden välisiin tapaamisiin. Vierailut järjestyvät ensisijaisesti ulkona tai asiakkaan huoneessa.

Vierailujen onnistuminen on Eksoten mukaan kiinni ennen kaikkea omaisista ja yhteistyöhalukkuudesta. Omaisilta toivotaan ymmärrystä, kärsivällisyyttä ja annettujen ohjeiden noudattamista.

Noudattamalla aina yksikkökohtaisesti annettuja ohjeita suojelee paitsi omaa lähimmäistään koronavirustartunnalta myös muita.

– Ohjeet on tehty koko yksikön ja kaikkien siellä olevien suojaamiseksi, muistuttaa infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

Eksote suosittelee karanteenia

Koronaviruspandemia maailmalla ei ole ohi. Myös Suomessa on edelleen oltava huolellinen ja varovainen. Jos koronavirus pääsee esimerkiksi hoivakotiin, sen leviämistä ja kuolemia on todennäköisesti mahdotonta estää.

– Turhaa matkustamista ulkomaille tulee välttää, omaehtoista karanteenia suosia ja ennen kaikkea huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Sairaana jäädään kotiin sairastamaan, myös lomalla, vaikka kotimaan lomareissu olisikin varattuna, ohjeistaa terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula.