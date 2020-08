Joutsenohalli avautuu maanantaina

0

Joutsenohalli ja muut Lappeenrannan uima- ja urheiluhallit avautuvat maanantaina 3. elokuuta kesätauon jälkeen.

Elokuun ajan käytössä ovat supistetut aukioloajat, minkä jälkeen siirrytään talviaukioloaikoihin 31.8. alkaen. Kaikki hallit ovat poikkeuksellisesti suljettuina perjantaina 28.8. henkilöstön koulutuspäivän vuoksi.

Halleista on purettu koronapandemian aikaisia poikkeuskäytäntöjä kuten asiakasmäärärajoituksia. Myös uimahallien saunat ovat jälleen asiakkaiden käytössä.

Turvaväleihin sekä hyvään käsi- ja yskimishygieniaan on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota. Liikkumaan ei saa mennä sairaana.

Inbody-mittauksia voi jälleen varata. Maksullisessa mittauksessa selviää kehon nesteiden, lihasten ja sisäelinten ympärillä olevan rasvan määrä.

Ohjattujen liikuntaryhmien syyskausi alkaa 7. syyskuuta. Ilmoittautuminen ryhmiin alkaa tiistaina 25.8. kello 8 ja päättyy keskiviikkona 26.8. kello 23. Ilmoittautuminen tapahtuu verkossa; sovelletun liikunnan ryhmiin voi ilmoittautua myös puhelimitse (p. 0400 157 514).

Apua netti-ilmoittautumiseen on saatavissa Joutsenohallista tiistaina 25.8. kello 8–10. Mukaan on syytä varata pankkitunnukset verkkomaksun suorittamista varten.

Joutsenohalli (Penttiläntie 17) 3.8. alk. ma–to 8–21, pe 8–16 (28.8. kiinni) ja 31.8. alk. ma–pe 8–21.30, la & su 10–16.