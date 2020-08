Jättipalsamia riittää vielä kitkettäväksi toistekin

0

Rauhassa jatketaan talkoita jättipalsamin kitkemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Haitallisen vieraskasvilajin kitkeminen aloitettiin heinäkuun puolessavälissä, ja kitkijät saivat talkoita vetäneen Anne Pulliaisen mukaan kiitettävän isot jättipalsamikasat aikaiseksi.

Ampujakukaksikin kutsuttu kasvi on kuitenkin levinnyt niin laajalle alueelle, että kaikkia kasvustoja ei ehditty kolmen talkootunnin aikana nujertaa. Niinpä Rauhassa talkoillaan uudelleen huomenna keskiviikkona 5. elokuuta kello 16–19.

Kokoontuminen on kauppakeskus Caprin parkkipaikalla, josta suunnataan kitkemään venerannan suuntaan. Tavoitteena on kitkeä jättipalsamit rannan tuntumasta, jotta kasvin siemenet eivät pääse Saimaaseen ja kasvi leviämään edelleen uusille elinalueille.

Jättipalsami on siinä mielessä helppo kitkettävä, että se irtoaa maasta vaivatta ja kitketyt kasvit voi jättää kuivumaan kasoille.

Talkoot järjestää Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala, VieKas LIFE -hanke ja Lappeenrannan kaupunki. Järjestäjät tarjoavat talkoolaisille työhanskat ja talkoojuomat.

TIINA MANSIKKA