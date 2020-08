0

Likosenlahden venesatamassa on vieraillut pitkäkyntisiä. Veneen lukitusta varastotilasta on anastettu Yamaha -merkkinen polttoainetankki ja Fiskars -merkkinen retkikirves. Varkaus on tapahtunut sunnuntaina 2. elokuuta. Poliisi tutkii asiaa varkautena.