Jukka Karjalainen Kultsun päävalmentajaksi – mies nosti MyPan Kolmosesta Ykköseen kahdessa vuodessa

0

Kultsu FC:n loppukauden vastuuvalmentajaksi on nimitetty Jukka Karjalainen. Karjalainen tunnetaan Myllykosken Pallosta, jossa hän nosti MyPan Kolmosesta Ykköseen vuosina 2017–2018 ja luotsasi joukkuetta Ykkösen kaudella 2019.

Karjalainen otti luotsin tehtävät vastaan maanantaina ja veti samana iltana ensimmäiset harjoitukset päävalmentajana. Karjalaisen lisäksi loppukauden valmennustiimiin kuuluvat Hannu Valtonen ja Aki Kolis.

Sopimus uuden valmentajan kanssa syntyi nopeasti.

– Lauantaina soitin Jukalle ja kysyin kiinnostusta pestiin. Asiat saatiin nopeasti sovituiksi ja tänään Jukka oli jo ruorissa. Odotamme Jukalta kovaa ammattitaitoa, jolla Kultsun kelkka kääntyy ja tiukat pelit alkavat kääntyä eduksemme, Kultsun johtokunnan puheenjohtaja Janne Borgström toteaa seuran tiedotteessa.

Kultsu erotti lauantaina aiemman päävalmentajansa Jukka Korhosen huonosti sujuneen kauden keskellä. Kultsu on Kakkosen A-lohkon viimeisenä. Pisteitä joukkueella on kasassa kolme.

Tuleen uusi päävalmentaja astuu jo torstaina, kun Kultsu kohtaa kotonaan Lahden Reippaan.