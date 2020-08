Kasvomaskeja suositellaan käyttöön myös Etelä-Karjalassa – suositus ei koske alle 15-vuotiaita lapsia

0

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kasvomaskien käyttöä tietyissä tilanteissa toisten suojaamiseksi. Ohje annettiin tänään torstaina.

Suositus koskee alueita, joissa on ollut viimeisen kahden viikon aikana uusi koronavirustartunta. Näin ollen suositus koskee myös Etelä-Karjalaa. Eksotelta on tulossa lisätietoa myöhemmin. Pääsääntö on, että jokainen vastaa kasvomaskiensa hankinnasta itse.

THL suosittaa maskin käyttöä yli 15-vuotiaille joukkoliikenteessä, matkalla koronavirustestiin ja tulosta odottaessa, sekä palatessa riskialueelta Suomeen ja siirtyessä karanteeniin. Kasvomaskia voi käyttää muulloinkin, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Lappeenrannan joukkoliikennettä kehotetaan käyttämään mahdollisuuksien mukaan ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Vilkkainta joukkoliikenteessä on aamu- ja iltapäivisin.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa.

Tärkeää on yhä noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina, kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan ja välttää kasvojen koskettelua.