Jari Kähkönen siirtyy Konnunsuolta Maahanmuuttoviraston ylijohtajaksi syyskuun alusta

Valtioneuvosto on nimittänyt Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajana toimivan Jari Kähkösen Maahanmuuttoviraston ylijohtajaksi. Tehtävä on määräaikainen. Se alkaa syyskuun alusta ja päättyy elokuun lopussa 2025.

Kähkönen on hallintotieteiden maisteri, joka on työskennellyt Konnunsuolla vuodesta 2009. Hän on vastannut keskuksen johtamisesta ja kehittämisestä. Hänen johdollaan Joutsenossa on kehitetty ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, joka on saanut kansainvälistä tunnustusta.

Kähkösellä on kokemusta maahanmuuttohallinnosta myös Maahanmuuttovirastosta, jossa hän työskenteli vuosina 2004–2008 turvapaikkayksikön ylitarkastajana. Aiemmin Kähkönen on työskennellyt muun muassa koulutuspäällikkönä HAUS Kehittämiskeskus Oy:ssä.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja raportoi sisäministeriölle.