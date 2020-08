Eksote alkaa jakaa kasvomaskeja vähävaraisille perjantaina 28. elokuuta – Joutsenossa maskeja saa hyvinvointiasemalta

0

Eksote aloittaa kasvomaskien jakamisen vähävaraisille perjantaina 28. elokuuta. Joutsenossa maskeja voi hakea hyvinvointiasemalta. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kuka sitten on vähävarainen eli oikeutettu hakemaan maskit Eksotelta, hoivajohtaja Taina Jaako?

– Mehän emme saa kysyä tulo- emmekä henkilötietoja, joten toivoisin, että jokainen miettisi oikeasti, kykeneekö itse hankkimaan maskeja vai kokeeko, että taloudellinen tilanne on heikko, eikä mistään muualta ole maskeja saatavilla. Niitähän voi saada lahjaksi tai tehdä itse, Jaako sanoo.

Maskeja jaetaan myös Iso apu -palvelukeskuksissa Imatralla ja Lappeenrannassa, aikuisten keskuksissa Tainionkoskentie 1:ssä Imatralla ja Valtakatu 51:ssä Lappeenrannassa sekä terveys- ja hyvinvointiasemilla koko Eksoten alueella.

Kankaisia kasvomaskeja annetaan neljä kappaletta per henkilö. Maskien mukana tulevat ohjeet oikeaoppiseen käyttöön ja pesuun.

Suurin osa jaettavista maskeista on uudelleenkäytettäviä ja kankaisia, joita on ollut Eksoten yksiköissä työntekijöiden käytössä. Kangasmaskit on käytön jälkeen pesty teollisesti ja säilytetty varastossa. Ne pitää pestä ja silittää ennen käyttöä.

Valtakunnallinen suositus on, että kasvomaskit hankitaan itse.

Uudelleenkäytettävä kankainen maski soveltuu lyhytaikaiseen käyttöön, kuten linja-automatkalle tai kaupassa asiointiin. THL:n antama kasvomaskin käyttösuositus joukkoliikenteessä on voimassa Etelä-Karjalassakin, sillä täällä on viimeisen kahden viikon aikana todettu kaksi koronavirustartuntaa, viimeisin 14. elokuuta.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille joukkoliikenteessä, koronatestiin hakeutuessa ja riskimaasta Suomeen palattaessa. Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. Jos ei turvaväliä ole mahdollista pitää, suositellaan kasvomaskin käyttöä.

SARI PULLINEN