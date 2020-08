Kultsun naiset kuudentena, miehet kohtaavat tänään PEPOn kotikentällä

0

Kultsu FC:n naisten joukkue on kuudentena Palloliiton itäisen alueen naisten 8V8 -sarjassa. Kaikkiaan sarjassa pelaa 10 joukkuetta. Kultsun pistemäärä on 12, edellä on Purha 13 pisteellä ja takana Lappee JK VilKe 11 pisteellä.

Sarjan kärjessä selvin 27 pisteen lukemin on IPSWitch, joka vei sarjan voiton viime vuonna.

Yhdeksästä pelatusta ottelusta voittoja Kultsulla on takana kolme, tasapelejä kolme ja häviöitä kolme. Maalirohmuna on kunnostautunut Emmi Hämäläinen, joka on yhdeksässä ottelussa tehnyt kymmenen maalia.

Kultsu FC:n miesten joukkue kohtaa puolestaan tänään kauden toisessa paikallisderbyssä kotonaan PEPOn. Elokuun alussa pisteet jäivät Kimpiseen 1-0-lukemin. Ottelu alkaa Keskuskentällä kello 18.