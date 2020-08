Soranottoluvasta valitus hallinto-oikeuteen

0

Lappeenrannan lupalautakunta puoltaa edelleen maanottolupaa Leppälän kylään. Lupalautakunta myönsi kesäkuun kokouksessaan urakoitsija Eero Saloselle maa-ainesluvan soran ja hiekan ottoon.

Maata on määrä ottaa noin puolentoista hehtaarin alueelta hakijan omistamalta alueelta.

Vahvistetussa seutukaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Myönnetystä luvasta valitettiin, ja valittaja on vaatinut ensisijaisesti lupapäätöksen kumoamista ja toissijaisesti hallinto-oikeutta kumoamaan lupapäätöksen ja palauttamaan asian toimivaltaisen viranomaisen uudelleen käsiteltäväksi.

Lupalautakunta katsoi lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, ettei valituksille ole perusteita.

Valittajat katsoivat, että alueen virkistyskäyttö häiriytyy ja häiritsee myös ratsastuskoulutoimintaa, johon kuuluvat maastoratsastukset ottoalueen läheisyydessä.

Huolta kannettiin myös Suokumaanjärven linnuista, jotka pesivät noin kilometrin päässä suojelluilla ranta-alueilla.

Pelkona olivat myös pölyhaitat viljelyksille sekä se, ettei ottosuunnitelmasta käy tarpeeksi selvästi ilmi, miten pohjavesialue otetaan huomioon maa-ainesten otossa.

Lupalautakunnan lausunnossa katsottiin, ettei sienestykselle ja marjastukselle ottoalueen ulkopuolella ole estettä, eikä toiminta estä myöskään elinkeinotoiminnan harjoittamista valittajan kiinteistöllä.

Lautakunta katsoo, ettei ottotoiminnasta aiheudu Suokumaanjärven pesivälle linnustolle haittaa, koska suojelualueelle on lähes kilometri, ja ottoalueen ja vesialueen välillä on viljelysalueita, joilla työskennellään äänimaailmaltaan samantyyppisellä kalustolla kuin ottoalueella.

Myöskään pohjavesien ei nähdä vaarantuvan maanoton myötä.