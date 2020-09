Korona köyhdyttää jälleen tapahtumakirjoa, harmittaako?

0

Joutsenon perinteisiä syysmarkkinoita ei järjestetä tänä syksynä. Syynä on turvallisuus: järjestäjä ei halua ottaa sitä riskiä, että koronavirus leviäisi markkinoilla.

Korona on pannut uusiksi myös Sataman Tornia pyörittävän yrityksen suunnitelmat. Joutsenon venesatamassa toimiva ravintola on tällä kaudella auki viimeistä päivää sunnuntaina. Sen jälkeen se toimii tilausravintolana. Ilman koronatilanteen pahenemista kausi olisi yrittäjä Timo Mankin mukaan jatkunut pikkujoulukauteen asti lauantaitanssein ja bingo-, tietovisa- ja karaokeilloin.

Vastaa viikkokyselyymme ja kerro kommenttikentässä esimerkiksi, mitä koronan takia peruuntuneita ja peruuntuvia tapahtumia jäät erityisesti kaipaamaan.

Harmittaako tapahtumakirjon köyhtyminen? Kyllä

Ei Näytä tulokset