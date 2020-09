Ravintolailtaa lauantaina 5. syyskuuta Lappeenrannassa viettäneet ovat saattaneet altistua koronavirukselle

0

Lappeenrannan ravintoloissa lauantai-iltana 5. syyskuuta liikkuneita pyydetään tarkkailemaan oloaan ja hakeutumaan herkästi koronatestiin.

Eksote tiedottaa, että koronavirustartunnalle on voinut altistua, jos on liikkunut tuona iltana Birrassa kello 17-­21, Bar Fiiliksessä kello 21-­23, Club Unstablessa kello 23­-23.30 tai Club Valtassa kello 23.30-4.

Tartunnan saanut ulkopaikkakuntalainen on käynyt Lappeenrannan keskustassa noissa ravitsemusliikkeissä. Hän on ollut oireeton mutta tartuttava. Henkilöllä on mahdollisesti ollut Koronavilkku päällä.

Altistuneiden tulee tarkkailla vointiaan 19. syyskuuta saakka. Jos seuranta-aikana ravintoloissa asioineilla ilmenee väsymystä, päänsärkyä, nuhaa, yskää, kuumetta, vatsakipua, oksennusta tai ripulia, hänen tulee hakeutua herkästi koronavirustestiin, vaikka Koronavilkku ei olisikaan ilmoittanut altistumisesta.

Eksote testaa myös lieväoireisia potilaita. Etelä-Karjalassa testiin ja hoitoon hakeudutaan Omaolo.fi-palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä omalle hyvinvointi- tai terveysasemalle tai päivystysapuun, jonka puhelinnumero on 116 117.

Ravintoloiden toimintaan joukkoaltistumisella ei ole vaikutusta.