Metsä hakee oppisopimuskoulutettavia

Metsä Group on käynnistänyt yhteensä 50 uuden henkilön rekrytoinnin tammikuussa 2021 alkavaan oppisopimuskoulutukseen. Uusia ammattilaisia koulutetaan konsernin sellu-, kartonki- ja pehmopaperitehtaille, myös Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaalle.

Koulutusohjelmassa voi suorittaa jonkun neljästä tutkintovaihtoehdosta: prosessiteollisuuden ammattitutkinnon, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon, koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon tai laboratorioalan ammattitutkinnon.

Opiskelu ja siihen liittyvät näyttökokeet suoritetaan työsuhteessa, eli noin 1,5 vuotta kestävän koulutuksen ajalta maksetaan palkkaa.

– Hyväksytysti suoritetun tutkinnon päätteeksi tarjoamme mahdollisuuden jatkaa vakituisessa työsuhteessa, kertoo henkilöstöjohtaja Pertti Hietaniemi Metsä Groupin tiedotteessa.

Soveltuva koulutustausta oppisopimuskoulutukseen valittaville on ammattiopistotasoinen sähköautomaation, prosessi- tai konetekniikan perustutkinto tai insinööri (AMK).

Viimeinen hakupäivä on 4. lokakuuta.