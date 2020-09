Kasvihuoneen paikalle ratsastusmaneesi

0

Ratsastuskäytössä kesäisin ollut iso kasvihuone saa väistyä maneesin tieltä Karjalaisenkylässä. Kaupunkikehityslautakunta myönsi suunnittelutarveratkaisun hankkeelle.

Purettavalla kasvihuoneella on kokoa 1 200 neliömetriä. Ympärivuotiseen ratsastuskäyttöön rakennettavasta maneesista tulee parisataa neliötä suurempi.

Maneesin julkisivuverhoilun on oltava puuta ja väritykseltään punamulta valkoisin yksityiskohdin. Rakennuksessa pitää myös olla harjakatto.

Maneesille on haettava vielä rakennuslupa.