Ylimääräisille neliöille jälkikäteen myönnetty lupa oikeudessa

Jänhiälään aikanaan rakennettujen ja jälkikäteen luvitettujen neliöiden kohtalo on tuomioistuimen käsissä.

Kaupunkikehityslautakunta myönsi keväällä kiinteistönomistajalle rakennusaikaisten muutosten seurauksena syntyneelle kerrosalan ylitykselle poikkeamisluvan, josta naapurit valittivat Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Valituksenalainen kiinteistö sijaitsee loma-asuntoalueella. Yhden rakennuspaikan rakennusoikeus on kaavassa 150 kerrosneliömetriä. Valittajien mukaan omakotikiinteistön yhteenlaskettu kerrosala lähenee 400:aa neliötä.

Silloinen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on kuitenkin jo 2008 myöntänyt luvan 220 neliölle ja vakituiselle asumiselle. Lautakunnan myöntämä poikkeamislupa koskee vain 57:ää lisäneliötä. Avoimia terasseja ja vastaavia rakennelmia ei lautakunnan mukaan lasketa kerrosalaan.

Lautakunnan mielestä valitus pitää hylätä.