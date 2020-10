Yhes-kohtaamispaikka Joutsenoon ensi vuonna

0

Joutsenoon on perusteilla ensi vuoden alussa Yhes-kohtaamispaikka. Sinne myös rekrytoidaan vapaaehtoiset vetäjät. Paikasta neuvotellaan vielä.

Yhes-kohtaamispaikat ovat Etelä-Karjalan mielenterveysyhdistyksen perustamia tiloja, joissa on vapaaehtoiset vetäjät ja jotka ovat auki kerran viikossa parin tunnin ajan. Niihin ovat kaikki tervetulleita.

Yhdistys sai rahoituksen Yhes-hankkeelle vuosiksi 2020­–2022. Se pyrkii perustamaan kohtaamispaikkoja kaikkiin Etelä-Karjalan kuntiin edistääkseen osallisuutta ja tuodakseen ihmisiä yhteen.

Ensimmäiset kohtaamispaikat avattiin syyskuun alkupuolella Lappeenrannan keskustaan, Lauritsalaan, Sammonlahteen ja Taipalsaarelle. Facebookiin on avattu Yhes-keskustelupalsta ja Tukinet:iin omansa.

Kohtaamispaikkaohjaajakoulutuksia järjestetään usean kerran vuodessa. Koulutukseen haluavat haastatellaan.

Tervetulleita ovat kaikki täysi-ikäiset ja vapaaehtoisesta kohtaamispaikkaohjaamisesta kiinnostuneet eteläkarjalaiset.