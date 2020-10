Vertaisohjaajien vetämät kimppakävelyt käynnistyvät torstaina

0

Joutsenossa alkaa uusi kaupungin liikuntatoimen järjestämä mutta käytännössä vertaisohjaajien vetämä toiminta: Iloa kimpassa kävellen. Aamukävelyille lähdetään porukalla aina torstaisin, ensimmäisen kerran jo tällä viikolla. Kokoontuminen on Kolmen sukupolven puistossa kello 10.

Noin tunnin kestävälle kävelylenkille osallistuminen on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Torstaikävelyiden on määrä jatkua marraskuun loppuun asti.

Toiminta on suunnattu ennen muuta senioriväestölle, mutta ulkoiluryhmään voivat osallistua kaikki aamuliikunnasta kiinnostuneet. Lappeenrannassa vastaava ryhmä on toiminut jo vuoden verran.