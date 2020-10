Lukijan kynä: Ahvenlammen saunalaituri kuntoon

0

Syntyperäisenä lampelaisena voinen kertoa, että Ahvenlammen rannassa on ollut aina laituri. Se on palvellut ympäristön lapsia, nuorisoa ja aikuisia.

Avantosauna on elintärkeä raskaan työelämän uuvuttamille stressin purkuun. Avantouinnilla on tutkitusti selkeät terveysvaikutukset. En olisi jaksanut viimeisiä työvuosiani raskaassa hoitotyössä ilman avantosaunan tuomaa rentoutusta sekä mukavia saunakavereita.

Saunaa käyttävät joutsenolaisten lisäksi lappeenrantalaiset, imatralaiset ja jopa taipalsaarelaiset. Jos olisimme vain joutsenolaisia, laituri olisi jo korjattu, mutta valitettavasti olemme lappeenrantalaisia.

Mielestäni on väärin sälyttää laiturikustannukset saunayrittäjän kontolle. Avantosaunan pitäminen ei ole kultakaivos.

Laituri palvelee lähinnä ympäristön ihmisiä, siellähän on myös kuntopolku kaikkine liikuntalaitteineen ja portaineen. Mikä sen mukavampaa kuin lenkin jälkeen pulahtaa uimaan ja saunaan.

Saunan etuna on myös se, että pariskunnat voivat tulla yhtä aikaa saunomaan, koska siellä on saunat erikseen miehille ja naisille.

Tasa-arvon nimissä myös sitten Myllysaaren saunan voi sulkea ja nostaa laiturin maalle.

Toivottavasti saamme jatkossakin nauttia avantosaunamme tuomasta hyvästä olosta.

ALLI LINDGREN

Joutseno