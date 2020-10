Kesäiset päivät jatkuivat syyskuulle: kuukauden keskilämpötila hätyytteli Konnunsuolla ennätystä

0

Syyskuu oli tavanomaista lämpimämpi koko maassa, kertovat Ilmatieteen laitoksen säätilastot.

Keskilämpötila vaihteli etelä- ja lounaisrannikon noin 14 asteesta Käsivarren Lapin reiluun kuuteen asteeseen. Poikkeama pitkän ajan keskiarvosta oli yleisesti noin 1–2 astetta.

Kyseessä oli jo kahdestoista peräkkäinen tavanomaista lämpimämpi syyskuu. Viimeksi syyskuu oli keskimääräistä kylmempi vuonna 2008, kun vertailujaksona käytetään vuosia 1981–2010.

Konnunsuolla säätä ei ole havainnoitu näin pitkään. Syyskuun keskilämpötiloista on saatavissa tilastotietoja vuodesta 1993 alkaen, ja tälläkin ajanjaksolla on aukkopaikkoja.

Konnunsuon tilastohistorian 22 syyskuun joukossa syyskuu 2020 oli keskilämpötilaltaan, 11,6 astetta, toiseksi lämpimin. Lukema oli miltei pari astetta syyskuiden 1993–2020 keskilämpötilojen keskiarvoa lämpimämpi.

Vieläkin lämpimämpää, keskimäärin 11,9-asteista, oli toissa syksynä. Konnunsuon alhaisin syyskuun keskilämpötila tilastoitiin 1993: 4,3 astetta. Samana vuonna mitattiin myös syyskuun pakkasennätys, -10,7 astetta. Syyskuun lämpöennätys on viime vuodelta, jolloin elohopea kipusi kirkkaasti yli hellerajan 26,2 asteeseen.

Tänä vuonna syyskuun äärilämpötilat olivat Konnunsuolla 24. päivä mitattu 21,4 astetta ja -2,1 astetta, joka mitattiin 20. päivä. Pakkasöitä kirjattiin yhteensä kaksi.

Koko maassa kuukauden ylin lämpötila, 23,5 astetta, mitattiin Kokemäellä 27. syyskuuta. Samana päivänä mitattiin myös kuukauden alin lämpötila, -7,1 astetta, Kittilässä.

TIINA MANSIKKA