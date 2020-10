Honkalahdessa alkoi kuusen sahaus – aiemmin sahaus on keskittynyt pelkästään mäntyyn

0

Honkalahden sahalla aloitettiin kuusitukin sahaus.Tähän asti sahaus on keskitetty puhtaasti mäntyyn, joka on jatkossakin sahan päätuotantosuunta.

Stora Enson omistamalla höylä- ja puristinlinjalla Honkalahdessa on jalostettu jo aiemmin kuusta, ja nyt kuusen sahaus nopeuttaa tuotteiden päätymistä asiakkaille.

Sahattu kuusi jatkojalostetaan höyläämällä ja liimaamalla paikan päällä sisäverhous- ja hirsipaneeleiksi taloteollisuuden tarpeisiin.

– Samalta leimikolta voi jatkossa tulla molempia puulajeja sahalle, ja sieltä puolestaan voi lähteä sekä mänty- että kuusijalosteita taloteollisuudelle samanaikaisesti, sanoo Honkalahden sahan johtaja Veli-Matti Juntunen.

Kuusen sahaus tulee olemaan noin kymmenen prosenttia vuosittaisesta 310 000 kuution kapasiteetista.

– Markkinatilanteesta riippuen tämä voi lisätä vuosituotantomme määrää.

Kuusta sahataan jatkossa sahalinjastolla kerran kuukaudessa.

– Ajamme sykleissä kuusta läpi. Koesahaukset teimme keväällä.

Kuusen lisäämisellä sahausvalikoimaan ei ole suoria henkilöstövaikutuksia, mutta Juntusen mukaan kausiluonteisen henkilöstön kysyntä voi lisääntyä kuusen sahauksen myötä.

Yhtiön mukaan kuusen sahaus vahvistaa paikallista tukkipuun kysyntää. Stora Enson kuusen sahaukseen keskittynyt yksikkö sijaitsee Varkaudessa.

Tukin ohessa syntyvälle kuusikuidulle puolestaan on kysyntää yhtiön Imatran tehtailla.

