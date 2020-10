Liikenneturvan kouluttajan työ on vienyt Kari Vaskea ympäri Kaakkois-Suomea. Kaukaisin paikka, jossa hän on käynyt puhumassa liikenneturvallisuudesta ja esiintymässä torilla, on Arkangeli. Vuosi oli 2007, kun Liikenneturvan johto oli estynyt osallistumasta kansainväliseen alan konferenssiin, ja kenttämies lähetettiin Vienanmeren rannikkokaupunkiin Venäjälle. Kuva Tiina Mansikka