Syysloma tarjoaa liikunnallista tekemistä lomalaisille

0

Ensi viikolla vietettävällä koululaisten syyslomaviikolla Lappeenrannassa löytyy liikunnallista tekemistä lapsille, aikuisille ja perheille. Liikuntatapahtumia järjestävät kaupungin liikuntapalvelut, Vipinää ja kipinää -hanke sekä koululiikunnanohjaajat.

Maanantaina 19.10. Likosenlahden satamassa kalastetaan kello 10–12 ja tehdään laavuretki Pöyhiänniemeen kello 12–14 koululiikunnanohjaajien johdolla. Ohjaajilta voi lainata onkia.

Tiistaina 20.10. urheilukeskuksella on ohjaajien koululaisille vetämiä pihaleikkejä ja muuta ulkoliikuntaa kello 11–14. Tapahtumassa voi kokeilla eri liikuntamuotoja kuten slaclinea, frisbeegolfia ja pituushyppyä. Myös ulkokuntosali ja kuntoportaat ovat käytettävissä.

Kaupungin ulkokuntosaleihin on mahdollista tutustua alkuviikosta ohjaajan johdolla. Joutsenon urheilukentän ulkokuntosalilla ohjaajat ovat paikalla tiistaina 20.10. kello 10–11.30 ja 16.30–18. Vinkkejä saa myös kuntoporrastreeneihin.

Ohjattua ulkoilua on tiistaina myös Kolmen sukupolven puiston ulkokuntosalilla klo 14–15. Alkulämmittelyn jälkeen tehdään kaikille soveltuvia lihaskunto- ja tasapainoliikkeitä.

Keskiviikkona 21.10. vuorossa on Superkiertue-tapahtuma eri kouluilla. Luvassa on muun muassa pihapelejä ja liikuntahaasteita lapsille ja perheille. Tapahtuma kunkin koulun pihalla kestää tunnin. Joutsenossa Superkiertue alkaa Parjalan koululta kello 9. Ravattilaan kiertue saapuu kello 11, Pulpille kello 13 ja Korvenkylään kello 15.

Torstaina 22.10. koululaisille on tarjolla ohjattua liikuntaa Kolmen sukupolven puistossa kello 11–15.