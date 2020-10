Meri innoitti Hanni Lindemanin kokoamaan neljännenkin runokirjan

0

Tämänvuotiselta vuoden joutsenolaiselta Hanni Lindemanilta ilmestyy neljäs runokirja, Runomeri lähiviikkoina. Meri on Lindemanille tärkeä, kuin elämä itse, aina liikkeessä.

Meri on aiheena kansikuvassakin, jonka on tehnyt kuvataiteilija Saara Pakarinen. Kansikuvan nimi on Merileikki. Pakarinen ja Lindeman tekivät yhteistyötä myös Lindemanin edellisessä runokirjassa.

Uutuudessa on runoja matkoilta ja kuvia Lindemanin lapsuudenperheestä. Tärkeänä hän pitää isänsä sotilaskuvaa, miehen, joka taisteli itsenäisen Suomen puolesta.

Joutseno-lehti julkaisee joka kuukausi Lindemanin kirjoittaman runon.