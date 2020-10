Luvattomat rakennustyöt jäihin

0

Kaupunki on keskeyttänyt luvattomat rakennustyöt Anolan–Ravattilan alueella.

Rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri havaitsi syyskuussa, että saman maanomistajan kahdella eri kiinteistöllä oli aloitettu rakennustöitä ilman asianmukaista lupaa.

Toiselle kiinteistölle oli rakennettu kasteluveden varastointiallas, ja toiselle oli alettu tehdä perustuksia lantalan katosta varten. Lisäksi Penttiläntieltä oli kiinteistölle luvaton liittymä.

Tarkastusinsinööri määräsi työt keskeytettäviksi. Rakennuslupajaosto päätti viime kokouksessaan pitää keskeytyksen voimassa.

Luvattomat rakenteet ja liittymä on poistettava vuoden loppuun mennessä. Hankkeille on myös mahdollista hakea toimenpidelupia samassa määräajassa.