Lukijan kynä: Junayhteydet ovat Joutsenolle tärkeät

0

Yle uutisoi torstaina 15. lokakuuta, että kaukojunien pysähtymispaikkojen karsiminen säästäisi matka-aikaa Karjalan radalla. Asia nousee esiin Väyläviraston Itä-Suomen junayhteyksien kehittämistä koskevasta taustaraportista. Matka-aika lyhenisi kymmenen minuuttia, jos junat pysähtyisivät Lappeenrannan ja Joensuun välillä vain Imatralla ja Parikkalassa. Asemista putoaisivat pois Joutseno, Simpele, Kesälahti ja Kitee.

Ajatus on absurdi kahdensuuntaisesti. Ratainfra on rakennettu verovaroin. Sitä myös ylläpidetään verovaroin. VR on valtion yhtiö. Lähtökohdan tulisi olla se, että rataverkko palvelee kaikkia radanvarsilla asuvia. Mikäli lähdetään karsimaan asemia sillä kustannuksella, että junalla pääsee nopeammin Joensuusta Helsinkiin, rataverkko palvelee vain tietyissä taajamissa asuvia.

Toinen tulokulma on ilmasto. Samaan aikaan, kun maassamme pyritään mittaviin päästötavoitteisiin, ei voi karsia vaihtoehtoja valita yksityisautoilun ja julkisen liikenteen välillä. Joutsenosta, Simpeleeltä, Kesälahdelta ja Kiteeltä eivät varmasti matkustajamäärät ole suuret, mutta matkustajia kuitenkin on. Rataverkon ja VR:n tulee palvella myös heitä.

Joutsenon taajamalle junayhteyden karsiutuminen olisi todella huono asia.

Mikäli halutaan nopeita junavuoroja, se voitaneen tehdä niin, että sekaan mahtuu myös hitaampia junavuoroja. Ellei VR tätä voi tehdä, pitänee uudelleen avata keskustelu kilpailun avaamisesta henkilöliikenteelle.

Joutsenon taajamalle junayhteyden karsiutuminen olisi todella huono asia. Joutsenon asemalta lähdetään työ- ja lomamatkoille ja arkiasioille sekä Lappeenrantaan, että Imatralle. Joutsenosta bussiyhteys junien liikkumisaikaan ei ole kattava Imatran, eikä Lappeenrannan suuntaan.

Muutos hankaloittaisi ihmisten liikkumista. Monet työnantajat ja Joutsenon opisto ovat riippuvaisia junavuoroista.

Esimerkkejä on lukuisia, eikä tällaista voi hyväksyä. Kun Väylävirasto tekee vastaavanlaisia avauksia, toivoisin, että niissä olisi mukana aina laajemmat vaikutusten arvioinnit.

Viraston selvitysten ongelma tuntuu aina olevan se, että tuijotetaan vain matka-aikoja, ei vaikutuksia ilmastoon, aluetalouteen tai paikkakuntien kilpailukykyyn tai elinedellytyksiin.

HANNA-KAISA LÄHDE

Kotka