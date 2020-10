Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto koskettaa myös eteläkarjalaisia

0

Henkilötietojen jakamisesta verkossa on tehty poliisille satoja rikosilmoituksia Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon liittyen myös Etelä-Karjalassa.

Jos omia tietoja on vuotanut nettiin tai on saanut kiristysviestin tietomurtoon liittyen, poliisi kehottaa tekemään sähköisen rikosilmoituksen. Jos tähän ei ole mahdollisuutta, ilmoituksen voi tehdä myös asioimalla lähimmällä poliisilaitoksella sen aukioloaikana. Asiasta ei pidä soittaa hätäkeskukseen.

Viesteistä on otettava näyttökuvat todisteeksi. Kiristäjälle ei tule maksaa lunnaita, poliisi neuvoo.

Vastaamon tietomurron uhrien auttamiseksi on perustettu uusi Tietovuotoapu.fi-sivusto, jonne kootaan toimintaohjeita ja auttajien yhteystietoja.

Tällä hetkellä sivustolla on yhteydet näiden organisaatioiden avun lähteisiin: STM, Valvira, Tietosuojavaltuutettu, Mieli ry, Rikosuhripäivystys, Keskusrikospoliisi, SPR, Kirkon palveleva puhelin, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Digi- ja väestötietovirasto.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhdessä viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa tekemää sivustoa päivitetään jatkuvasti ja siitä tulee kieliversiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

TOIMINTAOHJE Jos tietojasi on vuodettu verkkoon Ehkäise rahalliset vahingot. Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut luottokorttitietosi käsiinsä. Tee rikosilmoitus poliisille. Voit tehdä sähköisen ilmoituksen verkossa. Tee oma luottokielto. Luottokieltojen avulla voit ennaltaehkäistä henkilötietojen väärinkäytöllä tehtäviä petoksia. Tee rekisteröintikielto. Voit ennaltaehkäistä sitä, että henkilötiedoillasi sinut merkittäisiin esimerkiksi kaupparekisteriin jonkun yrityksen vastuuhenkilöksi. Tee osoitteenmuutoskielto. Pyydä osoitteenmuutoskielto tai muuttosuojaus Postilta ja Digi- ja väestötietovirastosta. Tee asiakirjan katoamisilmoitus poliisille ja tilaa uusi henkilöllisyystodistus, jos sen kuva tai tiedot on luovutettu rikolliselle. Osoitetietojen suojaus. Harkitse myös tietojen luovuttamisen kieltämistä Väestötietojärjestelmään. Lähde: Kyberturvallisuuskeskus ja Rikosuhripäivystys.

Aiheesta lisää Digi- ja väestötietoviraston ja Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla.

Juttua päivitetty 26.10.2020 klo 15.26 lisäämällä tieto Tietovuotoapu.fi-sivustosta.