Kolumni: Mihin pyhäinpäivää tarvitaan?

0

Sanotaan, että tämän ajan ihmiset elävät nykyhetkeä tai ehkä sittenkin jopa vähän tulevaisuuden puolella. Sitten kun on loma, tai sitten kun koulu loppuu, tai sitten kun pääsen eläkkeelle, silloin on aikaa toteuttaa haaveet ja unelmat ja korjata rästiin jääneitä tehtäviä. Usein meitä myös muistutetaan siitä, kuinka tärkeää olisi osata elää tässä ja nyt, tätä päivää, muuten elämä lipuu ohi ja jotakin voi jäädä elämättä.

Tulevana viikonloppuna vietettävä pyhäinpäivä puhuu meille laajemmasta näkökulmasta. Ihminen on luotu myös iankaikkisuusolennoksi. Elämästä jää mielestäni puuttumaan jotakin oleellista, jos siitä puuttuu näkökulma ajan rajan tuolle puolen.

Meillä pyhäinpäivä koetaan ennen kaikkea kuolleiden omaisten muistopäiväksi. Joutsenossakin pyhäinpäivän iltana luetaan kirkossa edellisen vuoden aikana kuolleet seurakuntalaiset. Hautausmaat ja muistolehdot täyttyvät lukemattomien hautakynttilöiden valoista.

Seurakunnan näkökulmasta pyhäinpäivän muistelun kohteena ovat kaikki uskossa Kristukseen kuolleet. Sana pyhä ei kuitenkaan viittaa vain kuolleisiin. Jokainen Kristuksen oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen näkymättömästä pyhien yhteydestä.

Mihin pyhäinpäivää enää tarvitaan?

Hautausmaan kynttilämeri kertoo rakkaudesta ja kiitollisuudesta menneitä sukupolvia kohtaan.

Vaikka pyhän perinteet vaihtelevat, aina auki olevassa yhteiskunnassa viralliset pyhäpäivät voi ottaa muistutuksena rauhan ja läheisille omistautumisen tarpeesta. Joillekin se merkitsee jumalanpalvelusta lähikirkossa, toisille edesmenneille rakkaille sytytettyä kynttilää ja kolmansille vaikkapa vain sitä hyvin ansaittua lepoa.

Mutta voisiko pyhäinpäivä olla meille kaikille myös toivon päivä? Sytyttämällä kynttilöitä rakkaittemme hautakummuille tai vaikka hautausmaan muistelupaikalle, syksyn ja surunkin hämärään, me kerromme, että emme ole unohtaneet. Emme ole unohtaneet sitä valoa, mitä rakkaamme toivat omaan elämäämme.

Hautausmaan kynttilämeri kertoo rakkaudesta ja kiitollisuudesta menneitä sukupolvia kohtaan. On tärkeää, että meillä on paikka, jossa saamme muistella menneitä sukupolvia. Se vahvistaa tietoisuuttamme siitä, mihin kuulumme ja mihin olemme matkalla.

Viipyminen pyhäinpäivänä läheisten muistoissa ja kiireetön vaeltelu hautausmaan puistossa liittää meidät siihen kokemukseen, että elämä ei ole vain tässä. Me kuulumme yhteen, sukupolvet ennen meitä, nyt on meidän vuoromme ja sitten tulevat he, jotka kulkevat meidän jälkeemme.

TERO KALPIO

Kirjoittaja on Joutsenon seurakunnan kirkkoherra.