Pääkirjoitus: Vastaamon kannettava vastuunsa

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto koskettaa myös eteläkarjalaisia. Kaakkois-Suomen poliisi on vastaanottanut maakunnasta satoja rikosilmoituksia henkilötietojen jakamisesta verkossa. Todellinen uhrimäärä voi Etelä-Karjalassa olla toinen.

Rikosvyyhdin tutkinta on kesken. Tietomurron tekijän, kiristysviestien lähettäjän sekä henkilö- ja muiden yksityisyydensuojan piiriin kuuluvien tietojen vuotajan selvittäminen ja saattaminen oikeuden eteen on tärkeää. Yhtä tärkeää on tutkia Psykoterapiakeskus Vastaamon toimet tietomurron estämisessä ja murron tapahduttua vahinkojen minimoimisessa. Myös viranomaisvalvonnan riittävyyttä on syytä arvioida.

Vastaamo on toki jossain määrin itsekin rikoksen uhri. Suurimpia kärsijöitä ovat kuitenkin yrityksen asiakkaat. Lehtitietojen mukaan Vastaamon hiljattain irtisanottu toimitusjohtaja olisi tiennyt tietomurrosta puolentoista vuoden ajan. Etelä-Saimaan tällä viikolla haastattelema, Vastaamon asiakkaana ollut lappeenrantalaisnainen sai kertomansa mukaan tiedon murrosta yritykseltä vasta viime viikolla. Pöyristyttävää on sekin, ettei Vastaamo naisen mukaan ohjeistanut asiakastaan juuri lainkaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sentään tarttui ripeästi toimeen ja perusti uhrien auttamiseksi Tietovuotoapu.fi-sivuston, jonne kootaan toimintaohjeita ja auttajien yhteystietoja.

Osa vyyhteen liittyvistä rikoksista ei ole vielä edes tapahtunut. Vaarana on, että vääriin käsiin päätyneillä henkilötiedoilla tehdään petoksia ja muita talousrikoksia. Oma lukunsa on yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen.

TIINA MANSIKKA