Polttonestettä tahallaan maastoon pohjavesialueella

Penttiläntien varressa Ravattilassa sijaitsevan hiekkamontun ympäristöön epäillään levitetyn tahallaan polttonestettä viime perjantaina 30. lokakuuta. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapahtunutta ympäristön turmelemisena.

Hiekkamonttu sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla, niin sanotulla II-luokan pohjavesialueella.

Maan- ja asianomistajan mukaan poliisi sai rikoksesta epäillyn lähes verekseltään kiinni maastoon piiloutuneena. Hän itse hälytti virkavallan hätiin, kun sai tuttavaltaan kuulla tämän nähneen hiekkamontun liepeillä öljykannun kanssa liikkuneen henkilön.

Tutkinnanjohtajaksi tuoreeltaan nimetty rikosylikonstaapeli Oili Saarelainen on tapahtuneesta niukkasanainen eikä kommentoi epäiltyä.

Saman asianomistajan kodin koko vesijohto- ja viemärijärjestelmä pilaantui kesällä, kun kiinteistön talousvesikaivoon oli kaadettu öljyä.

– Tällä hetkellä odotellaan rikosteknisestä laboratoriosta lausuntoja näytteistä, joita sinne on lähetetty tutkittavaksi. Kuulustelujakin on tehty, mutta esitutkinta on vielä kesken, joten tämän enempää en asiasta voi kertoa, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Saku Tielinen sanoo.

Tielinen ei ota kantaa, epäilläänkö kesäkuisesta tapauksesta ja nyt tapahtuneesta samaa henkilöä. Ketään ei hänen mukaansa ole otettu kiinni.

Asianomistajan mukaan hänelle on tänä vuonna aiheutunut yhteensä noin 300 000 euron vahingot erilaisesta ilkivallasta, edellä mainittujen tekojen lisäksi muun muassa traktorin tankkiin kaadetusta AIV-haposta.