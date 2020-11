Uusi pastori siunataan isänpäivänä virkaansa

0

Joutsenon uusi seurakuntapastori Teija Liukko siunataan virkaansa isänpäivän messussa Joutsenon kirkossa huomenna sunnuntaina.

Hän otti seurakuntapastorin viran vastaan vuosi sitten mutta aloitti virassa käytännössä vasta tänä vuonna perhevapaansa päätyttyä. Pappisvihkimyksen 2018 saanut Liukko on työskennellyt Joutsenossa aiemminkin: seurakuntapastorin sijaisena sekä kesäteologina.

Sunnuntain jumalanpalveluksessa Liukko pitää saarnan. Liturgina toimii vs. seurakuntapastori Olli J. Vuoristo-Watia, joka sijaistaa marraskuun loppuun asti virkavapaalla olevaa Aki Lasosta.

Liukon siunaa virkaansa kirkkoherra Tero Kalpio, jota avustavat nuorisotyönohjaaja Satu Terävä ja seurakuntaneuvoston jäsen Sari Toikka. Kanttorina on Marika Rantanen.

Kello kymmeneltä alkavan messun jälkeen juodaan kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.