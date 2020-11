Pelastuslaitoksella haastava yhtälö ratkaistavana

0

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on haastava yhtälö ratkaistavanaan: miten järjestää tiensä päässä oleva, vapaamuotoiseen varallaoloon perustuva virka-ajan ulkopuolinen ryhmänjohtajapäivystys niin, että kustannukset eivät kasva.

Paitsi raha myös aika on kortilla: uudesta järjestelystä pitäisi saada sovittua vuoden loppuun mennessä, jolloin ryhmänjohtajien nykyinen varallaolo lopetetaan.

– Yksi työpaja on pidetty viime viikolla ja parin viikon päästä on seuraava, jossa jatkojalostetaan ensimmäisessä esille nousseita vaihtoehtoja ja yritetään etsiä ratkaisua, kertoo pelastuspäällikkö Jani Kareinen.

Oikeuskäytännön mukaan nykymuotoinen varallaolo katsotaan työajaksi. Joutsenossa se lopetettiin sekä päätoimisten ryhmänjohtajien että sivutoimisten palomiesten osalta jo 2016, kun Joutsenon ja Luumäen sivutoimiset palomiehet veivät riidan varallaolokorvauksista oikeuteen.

Tämä riita päättyi tänä syksynä sovintoon ja takautuvasti sivutoimisille palomiehille maksettaviin palkkasaataviin. Päätoimisten osalta riitaa käsitellään työtuomioistuimessa, jonka ratkaisua odotetaan vielä tänä vuonna.

Tällä hetkellä ryhmänjohtajien vapaamuotoinen varallaolo on käytössä Luumäen lisäksi Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Lemin paloasemilla.

Kareinen on työskennellyt Etelä-Karjalassa vasta kolmisen kuukautta mutta paininut varallaoloon liittyvien kysymysten parissa viimeksi Kainuussa.

– Siellä tätä asiaa jumpattiin kaksi vuotta. Lopputulos on tiivistetysti 1,9 miljoonaa euroa lisärahoitusta ja 37 uutta virkaa.

Ennen kolmea työvuotta Kainuussa Kiteeltä kotoisin oleva Kareinen työskenteli 17 vuotta kotimaakuntansa Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella, jonka ratkaisu oli samansuuntainen: 1,4 miljoonaa euroa ja 22 henkilötyövuotta lisää.

Vaikka Etelä-Karjalassa budjettiraamia ei ole lupaa kasvattaa euroakaan, hän ei silti pidä ongelmaa mahdottomana ratkaista. Etelä-Karjalan etuna esimerkiksi Kainuuseen nähden Kareinen pitää sopimuspalokuntien kanssa tehtyjä sopimuksia.

TIINA MANSIKKA