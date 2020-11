Lasten juhla järjestetään vasta ensi vuonna

0

YK:n lasten oikeuksien päivää vietetään perjantaina 20. marraskuuta. Lasten juhlaa ei tänä vuonna järjestetä Joutsenossa koronaviruspandemian vuoksi. Sen on vuosittain järjestänyt Joutsenon Pelastakaa Lapset ry.

Meneillään on myös Metkat-lastenkulttuuriviikko, joka tarjoaa lapsille kulttuurielämyksiä. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku haluaa myös ensi kevään kuntavaalikampanjointiin näkyviin tämänkertaisen lasten oikeuksien päivän teeman eli lapsen oikeuden tulevaisuuteen. Lastenkulttuuriviikolla monen kunnan puistoissa ja muissa julkisissa ulkotiloissa on valotaidetta. Lappeenrannan Kirkkopuistoon on rakennettu Loistopuisto, jossa teokset hehkuvat pimeässä tammikuulle asti.

Lapsen oikeuksien päivä on nyt ensi kertaa vakiintunut liputuspäivä.