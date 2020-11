Tuomas Gerdt haudataan tänään

0

Mannerheim-ristin ritari, kapteeni (res) Tuomas Gerdt saatetaan haudan lepoon Lappeenrannassa tänään lauantaina 28. marraskuuta sotilaallisin kunnianosoituksin.

Hautajaiset alkavat kello 12 yksityisellä siunaustilaisuudella Lauritsalan kirkossa, joka on ympäristöineen eristetty muulta yleisöltä. Siunaamisen toimittavat kenttäpiispa Pekka Särkiö ja rovasti Jorma Taipale. Siunaustilaisuuteen osallistuu rajattu määrä Gerdtin omaisia ja kutsuvieraita, joiden joukossa on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Siunaamisen jälkeen Gerdt haudataan Lepolan hautausmaalle, jonne hautajaissaattue kulkee Lauritsalan kirkosta reittiä Kauppalankatu–Lauritsalantie–Lepolankatu noin kello 13. Yleisö voi kunnioittaa hautajaissaattuetta reitin varrella. Hautausmaan parkkipaikka on varattu kutsuvieraiden ajoneuvoille.

Presidentti Niinistö pitää puheen haudalla. Hautaan laskemisen jälkeen omaiset järjestävät yksityisen muistotilaisuuden kutsuvieraille. Saattoväen poistuttua haudalta muut hautajaisvieraat voivat viedä viimeisen tervehdyksensä Gerdtin haudalle.

Hautajaisten sotilaallisista järjestelyistä ja kunnianosoituksista kuten haudalla ammuttavista kunnialaukauksista vastaa Maasotakoulu.