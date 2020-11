Kokoontumisrajoitukset kiristyvät maakunnassa – yli 50 hengen tilaisuudet kielletään

0

Koronaepidemiatilanteen pahenemisen seurauksena Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella joulukuussa.

Kaikki yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoontumiset on kielletty sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa.

Kielto on voimassa koko joulukuun ajan.

Pienempiä tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet yksityistilaisuuksien järjestämisestä suosituksia, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan.

Etelä-Karjalassa epidemia on viimeisimmän arvion perusteella edelleen perustasolla. Tiukemmat kokoontumisrajoitukset perustuvat epidemiologiseen tilannearvioon ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusimpaan lausuntoon suositeltavista toimista epidemian eri vaiheissa.

Eksote antoi jo puolestaan laajan kasvomaskin käyttösuosituksen, joka alkoi viime lauantaina. Suosituksen piiriin kuuluvat kaikki julkiset sisätilat, muiden muassa kaupat, ostoskeskukset, pankit, kirjastot, kirkot ja kulttuurilaitokset.

– Nähtävissä on selkeästi jo väsymistä tilanteeseen. Monet käyttäytyvät lepsusti eivätkä noudata suosituksia. Kansalaisia ei suuressa mittakaavassa valitettavasti tilanne tunnu huolestuttavan. Tämä on viruksen leviämisen kannalta huolestuttavaa. Kiihtymisvaihe on todennäköisesti vain ajan kysymys, Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen jyrähtää tiedotteessa.

Maakunnan COVID 19 -tilannekuvaryhmä kehottaa esimerkiksi työyhteisöjä erittäin vakavaan harkintaan mitä tulee pikkujoulujen järjestämiseen. Suosituksen mukaan yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia tulisi välttää.

Ennakoivana toimintana fyysisiä kohtaamisia on edelleen vältettävä esimerkiksi etätyön tekemistä lisäämällä. Työpaikalla syntyvien koronatartuntojen kerrotaan olevan kasvussa.