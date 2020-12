Koronaepidemia kiihtyy ja kokoontumisrajoitukset kiristyvät myös Joutsenossa – kirjasto pysyy avoinna, mutta siellä on syytä asioida ripeästi ja maski kasvoilla

0

Koronarajoitukset tiukentuvat Etelä-Karjalassa huomenna torstaina 3. joulukuuta.

Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi tiistaina koronavirusepidemian olevan maakunnassa kiihtymisvaiheessa eli kolmiportaisen asteikon toisella tasolla.

Kaikki yli 20 hengen kokoontumiset kielletään. Pienempiäkin tilaisuuksia järjestettäessä on noudatettava ”ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin” turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä. Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset kokoukset. Kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää, tulisi välttää.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) lähiaikoina antama päätös koskee yleisötilaisuuksia kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluita, joissa on yleisöä. AVIn toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin kuten illanviettoihin tai perhejuhliin.

Tilannekuvaryhmä suosittelee, että yksityistilaisuuksissa on korkeintaan kymmenen henkilöä. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää pois, tilannekuvaryhmä evästää.

Kirjastoissa lainaustoiminta jatkuu, mutta asiointia pyritään nopeuttamaan eri keinoin. Esimerkiksi Joutsenossa kirjaston lehtilukusali suljetaan. Kirjasto myös kannustaa tekemään ennakkovarauksia ja näin nopeuttamaan paikan päällä tapahtuvaa asiointia. Asiakastietokoneiden maksimikäyttöaika rajataan 15 minuuttiin.

Kirjasto suosittelee sähköistä ja omatoimiasiointia, joka on mahdollista myös Joutsenon ja Korvenkylän kirjastoissa. Kirjastoauto ja kotipalvelu pysyvät toiminnassa.

Ryhmävierailuja ei sitä vastoin järjestetä, ja kaikki asiakkaiden tilavaraukset perutaan.

Eksote antoi jo viime viikolla laajan kasvomaskin käyttösuosituksen, joka astui voimaan lauantaina. Suosituksen piiriin kuuluvat kirjastojen ohella muiden muassa kaupat, ostoskeskukset, pankit, kirkot ja kulttuurilaitokset.