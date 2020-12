Vuosia roikkunut leipomon ja Annukan kaava etenee – ELY taipui Kuutostien rampin päälle piirrettyyn pihatiehen ja parkkipaikkaan

0

Vuosia kaupungin kaavoitusohjelmissa roikkunut leipomon ja Annukan asemakaavan muutos etenee.

Kaavamuutos mahdollistaa leipomon laajentamisen ja liikennejärjestelyjen parantamisen. Kuutostien nelikaistaiseksi leventämisen yhteydessä käytöstä poistuneen Teollisuustien rampin paikalle on kaavoitettu pihaliittymä ja leipomon henkilökunnan parkkipaikka. Myös raskas liikenne kulkisi leipomolle Teollisuustien liittymän kautta.

Annukan pihassa Annukantien tekemän lenkin sisään jäävä puusto on saamassa suojelumerkinnän. Jos itse Annukka halutaan purkaa, siitä on tehtävä rakennushistoriallinen inventointi sitä ennen.

Luonnosvaiheessa kaavamuutoksesta lausunnon jättäneistä tahoista Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastusti aluksi Teollisuustien liittymää, mutta taipui hyväksymään sen sillä ehdolla, että liikennevalot ohjelmoidaan niin, ettei liikenne pääse jonoutumaan Kuutostien rampeilla.

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä asemakaavaehdotus tulee lähiaikoina kuukaudeksi nähtäville. Kaavamuutoksesta päättää kaupunginvaltuusto.