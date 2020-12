Entisen yläpappilan joulupolkua voi kierrellä omatoimisesti – polku päättyy valtavan kuusen alaoksien katveeseen tehtyyn levähdyspaikkaan

0

Joutsenon entisen yläpappilan pihalle osoitteeseen Yläpappilantie 4o on rakennettu valaistu joulupolku.

Ensimmäisenä adventtina avautunutta polkua voi käydä kiertelemässä omatoimisesti, ja se on avoinna loppiaiseen asti joka päivä kello 14–19.

Polulla on kuusi paikkaa, joissa voi tuttujen joululaulujen avulla pysähtyä joulun sanoman äärelle. Laulut voi joko laulaa tai lukea niiden sanat tauluista. Jos puhelimeen on asennettu qr-koodinlukija, laulut saa soimaan myös puhelimesta.

Joulupolun on rakentanut yläpappilan isäntäpariskunta Ritva ja Antti Jarva.