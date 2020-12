Tiuruniemen kerrostalot voi korvata korkeammilla, jos vain kuusi vuotta vanhan asemakaavan päivitys menee läpi

0

Caprintie 52–54:n kaksi 60-luvun asuinkerrostaloa voi korvata kolmella asumisen ohella majoitusta ja hoivapalveluja tarjoavalla rakennuksella, jos alueelle suunniteltu asemakaavamuutos toteutuu luonnoksen kaltaisena.

Olemassa olevat, vuonna 1967 valmistuneet kerrostalot ovat kaksi- ja kolmekerroksisia, uuden kaavan mahdollistamat talot kolme-, neljä- ja kuusikerroksisia. Korkeimman talon rakennusala on piirretty Saimaalta katsoen kahden matalamman talon taakse ja osin niiden väliin.

Nykyinen asemakaava on vuodelta 2014. Siinä kerrosluku on kaksi. Rakennusoikeuden kaavamuutos lähes tuplaisi 2 250:stä 4 350 kerrosneliömetriin. Asuntojen ohella taloihin voisi sijoittaa majoitusta, palveluita ja palveluasumista.

Kaavamuutos käynnistyi kiinteistön yksityisen omistajan aloitteesta. Luonnosta esiteltiin asukkaille koronatilanteen takia etänä viime viikolla. Virtuaaliasukastilaisuuteen osallistui kymmenkunta kiinnostunutta.

– Jotkut olivat huolissaan siitä, miten korkeimmista rakennuksista näkyy rivitalojen pihoille. Korkein rakennuksista sijoittuu keskelle eikä ole kummankaan naapuririvitalon vieressä, sanoo asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori.

Kaavaluonnos on parasta aikaa tutustuttavana. Siitä ehtii vielä esittää mielipiteensä viimeistään maanantaina 7. joulukuuta.

Ehdotusvaiheen kuulemisen yhteydessä tarjoutuu uusi tilaisuus kommentoida kaavaa.