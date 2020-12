Miltei viiden miljoonan euron laiteinvestointi puristaa Joutsenon kemihierretehtaan maakaasun kulutuksesta yli viidenneksen

0

Metsä Board Joutsenon tehtaalla kuluu nyt maakaasua yli viidennes aiempaa vähemmän, kun tehtaan energiatehokkuutta parantava telapuristininvestointi on valmistunut.

Noin 4,8 miljoonaa euroa maksaneen investoinnin avulla säästetään valkaistun kemihierremassan (BCTMP) kuivauksessa käytettävää energiaa, ja tehtaan hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 6 000 tonnia vuodessa.

Metsä Board Joutseno on ensimmäinen tehdas Suomessa, joka on ottanut telapuristimen käyttöön kemihierteen tuotannossa. BCTMP:tä käytetään taivekartongin valmistuksessa.

Investoinnilla ei ole työllisyysvaikutuksia.