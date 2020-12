Saimaalla uurretaan uraa uudella jäätä murtavalla irtokeulalla

0

Saimaalla otetaan käyttöön maailman ensimmäinen moottoroitu jäätä murtava irtokeula. Se mahdollistaa Saimaan syväväylien pitämisen auki lähes ympäri vuoden, sillä hinaajan eteen liitettävä irtokeula pystyy murtamaan jopa 70 senttimetriä paksua jäätä.

Irtokeula luovutettiin talvimerenkulun avustamisen viranomais- ja tilaajatehtävistä vastaavalle Väylävirastolle viime viikon torstaina. Jäänmurtoon se pääsee vielä ennen joulua, jos talvi etenee normaalisti.

Alfons Håkansin omistama Calypso-hinaaja toimii yhdistelmässä puskijana. Irtokeulan koneisto on hybridiratkaisu, jossa energiaa varastoimalla voidaan ajaa jääolosuhteiden salliessa vain yhdellä koneella polttoainetta säästäen ja päästöjä pienentäen.

Irtokeulan kehittäminen on osa EU-rahoitteista talvimerenkulun kehittämishanketta WINMOS II:ta (Winter Navigation Motorways of the Sea II). Irtokeulan on suunnitellut ILS Oy ja rakentanut Turun Korjaustelakka Oy. Rakennusvalvojana toimi JapaTiko Oy.