Kaupunki heittää pallon Penttiläntien kevyen liikenteen väylästä ELYlle

Kaupunki selvittää Joutsenon uuteen kouluun ensi syksystä alkaen kulkevien lasten koulumatkojen turvallisuutta. Mukaan selvitystyöhön kaupunki pyytää Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) liikenneturvallisuusvastaavan. Työ pyritään käynnistämään vielä tämän vuoden aikana.

Selvitys on kaupungin vastaus keskustan valtuustoryhmän syksyllä jättämään valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin selvitystyön lisäksi Penttiläntien erillisen pyörätien jatkamista alapitäjien suuntaan sekä nopeusrajoitusten tarkastelua. Tältä osin kaupunki on vienyt viestiä ELY-keskukselle, koska Penttiläntie on valtion väylä.

Maanantaina koolla ollut kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.