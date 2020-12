Rahaa uusiin seiniin ja vanhojen purkuun: ruokalasiiven hävittäminen syö miltei puoli miljoonaa euroa

0

Kaupunki varaa Joutsenon koulukeskuksen aikaisen keittiö–ruokalasiiven purkuun 400 000 euroa. Yhä käytössä oleva siipi on määrä purkaa kesällä 2021 kevätlukukauden päätyttyä.

Uusi koulu valmistuu syyslukukauden 2021 alkuun mennessä. Hankkeeseen korvamerkitään ensi vuodelle vielä viisi miljoonaa euroa.

Korvenkylän uuteen kouluun tälle vuodelle varatut miltei 1,6 miljoonaa euroa siirtyvät vuodella eteen päin.

Pulpin päiväkodin peruskorjaus sitä vastoin on käynnistymässä aikaisintaan 2023 ja silloinkin vain suunnittelulla, jota varten taloussuunnitelmaan on merkitty 100 000 euroa.

Taloussuunnitelmaa pidemmälle tulevaisuuteen katsovassa investointien puiteohjelmassa Joutsenon kirjaston peruskorjausta on kaavailtu vuodelle 2025.

Määrärahat sisältyvät kaupunginvaltuuston maanantaina hyväksymän talousarvion investointiosaan.

TIINA MANSIKKA