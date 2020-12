Joutsenon kirkossa taltioitiin joululauluja – laulut ovat katsottavissa Youtubessa

0

Suoratoistopalvelu Youtubesta löytyy Trio Vaimomatskuu & vävypoika -yhtyeen taltiointeja joululauluista, jotka on nauhoitettu Joutsenon kirkossa toissa viikolla.

Palvelussa julkaistaan joululaulu per päivä aina jouluaattoon asti. Kaikkiaan kuudesta kappaleesta julkaistu on jo neljä: Konsta Jylhän joululaulu, Tähti tähdistä kirkkain, Joululaulu ja Olkienkeli. Loput kaksi laulua julkaistaan tulevina päivinä.

Yhtyeessä musisoivat joutsenolainen Sanna Kurronen ja imatralaiset Maria Wallenius, Sini Siitonen ja Juha Oksanen. Taltiointien tekniikasta vastaavat joutsenolaiset Teemu Holopainen ja Timo Kosonen.

Idea taltioinneista lähti, kun Rautjärven kirkkoon suunniteltu ilmaiskonsertti peruuntui koronarajoitusten takia.

– Yhtye oli treenannut biisejä kauan, ja tuli idea, että taltioidaan ne ja ajetaan Youtubeen kaikkien katsottavaksi, Holopainen kertoo.

Joutsenon seurakunta oli heti ideassa mukana ja antoi kirkon tekijäjoukon käyttöön.

– Konsertti olisi ollut ilmaiskonsertti. Ajattelimme nyt toteuttaa ajatusta näin.