Etelä-Karjalan ensimmäiset koronarokotteet pistetään ensi tiistaina – jaossa sata piikkiä koronapotilaita hoitavalle Eksoten henkilöstölle

Koronavirusrokotukset alkavat Etelä-Karjalassa joulun jälkeen tiistaina 29. joulukuuta, Eksote tiedottaa. Ensimmäisenä rokotteita annetaan koronapotilaita hoitavalle Eksoten henkilöstölle.

Koronarokote on hoitohenkilökunnalle vapaaehtoinen. Rokotteiden avulla pystytään suojaamaan paitsi henkilökuntaa itseään ja henkilöstön lähipiiriä myös asiakkaita ja potilaita. Näin varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuus, Eksoten tiedotteessa perustellaan.

Koronapotilaita hoitavan terveydenhuollon henkilöstön lisäksi rokotteen saavat etujoukoissa ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat. Muista ryhmistä seuraavana rokotetaan ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia.

Rokotusjärjestys määräytyy Valtioneuvoston asetuksen perusteella.

Eksote saa Suomeen ensimmäisenä tulevasta erästä sata Pfizerin ja BioNTechin rokotetta. Tämänhetkisen tiedon mukaan Eksote saa rokotteita lisää viikoittain.

Rokotus ei poista suojautumisen tärkeyttä, Eksote korostaa. Rokotuksesta huolimatta on muun muassa noudatettava käsihygieniaa, pidettävä kiinni tapaamisrajoituksista sekä käytettävä kasvomaskeja.